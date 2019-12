S. Vicente: Câmara Municipal entrega cabazes de natal a funcionários

23/12/2019 01:55 - Modificado em 23/12/2019 01:55

“Só conseguimos atribuir estes cabazes, porque as empresas como minimercados e outras que lidam com comércio de alimento nos tem ajudado” salientou Lídia Lima, vereadora da Ação Social, na manhã deste domingo, durante a distribuição de cabazes a mais de 600 funcionários das áreas da limpeza pública, saneamento e obras, ato que decorreu no Polidesportivo de Oeiras.

A vereadora adiantou que esta é uma ação que vem sendo desenvolvida há vários anos e que representa “um gesto de amizade” e pretende ser “mais um reforço” para o Natal desses funcionários.

Nos cabazes, segundo Lídia Lima, encontram-se alimentos não perecíveis, mas também peixe e frango, que permitirão “reforçar as festas” desses que normalmente recebem o salário mínimo.

“A ideia é que as pessoas tenham um Natal feliz, reforçado, mas, também é mostrar uma certa amizade às pessoas que trabalham nos sectores mais difíceis da Câmara Municipal”, explicou a mesma, acrescentando ser intenção da autarquia mostrar que esta “trabalha para pessoas e precisa delas também”.

Com Inforpress