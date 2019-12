FCF estreia em 2020 o Campeonato Nacional de Futsal

A Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), vai estrear em Junho de 2020 o Campeonato Nacional de Futsal, uma nova competição que juntará aos já organizados pelo organismo máximo que gere o futebol em Cabo Verde.

Tendo em conta o desenvolvimento desta modalidade em todas as regiões desportivas do país, a FCF nos últimos anos tem vindo a realizar uma série de acção de formação a nível de treinadores e árbitros, pelo que as condições estarão agora reunidas para dar inicio a mais esta competição no país.

Mas antes da realização desta prova, a FCF procederá à organização da primeira edição do campeonato regional de futsal, para apurar os vencedores que irão integrar o Nacional. Conforme vincou a entidade já existem condições básicas em termos de infraestruturas, e que a FCF e as câmaras municipais vão dar todo o seu contributo para que nenhuma região desportiva fique de fora.

Com isto, a FCF junta mais uma competição ao seu “cardápio” no panorama do desporto cabo-verdiano, passando agora para sete competições nacionais a serem realizados no próximo ano.

Competições da FCF para o ano civil de 2020:

Campeonato Nacional Senior Masculino – 18 de Abril

Taça de Cabo Verde – 11 de Abril

Campeonato Nacional Senior Feminino – 7 de Julho

Campeonato Nacional Sub-20 – 21 de Julho

Campeonato Nacional Sub-17 – 27 de Março

Campeonato Nacional Futsal – 22 de Junho

Campeonato Nacional de Futebol de Praia – 14 de Agosto