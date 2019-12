CS Mindelense x Batuque o destaque da 3ª Jornada do Campeonato Regional de Futebol

20/12/2019 01:13 - Modificado em 20/12/2019 01:13

As equipas do Mindelense e do Batuque medem forças na tarde deste domingo, 22, em jogo a contar para a 3ª jornada do Campeonato Regional de Futebol em São Vicente. Frente-a-frente vão estar o primeiro e o terceiro classificado da prova com uma diferença de dois pontos entre as duas formações. A partida assume carácter importantíssimo para o desfecho da prova, por isso espera-se um clássico renhido.

O Batuque lidera o Regional em São Vicente com 6 pontos, os mesmos que a Académica do Mindelo e chega a esta jornada embalada pelas duas vitórias consecutivas na prova, Castilho (5-0) e Derby (0-1), e muitos jogos sem perder para todas as competições. Dados que colocam a equipa de Bubista como um dos sérios candidatos à conquista do Campeonato Regional de São Vicente desta época desportiva, onde a equipa reforçou-se e bem em todos os setores do campo.

Já o Mindelense, penta campeão de São Vicente, soma 4 pontos no Regional, fruto de um empate Derby (0-0) e uma vitória frente ao Castilho (4-2). Com dois pontos de atraso, certamente que a equipa de Rui Leite procurará a vitória para ultrapassar este adversário direto na luta pelo título. Mesmo com a presença no nacional já garantida, os homens da Rua de Praia, tem pela frente a missão de este ano lutar pelo histórico 6º título regional obtido de forma consecutiva. Como tal não quererão perder o comboio da frente.

Com todos os condimentos reunidos espera-se por isso um jogo de grande nível no Municipal Adérito Sena que se prepara para mais uma casa cheia. De realçar que estas duas formações empataram a uma bola, em jogo a contar para 6ª e penúltima jornada do Torneio de Abertura, conquistado pelo Mindelense.

A 3ª jornada do Regional arranca como duelo entre o Falcões do Norte que irá estrear novo treinador e o Salamansa, às 14 horas deste sábado, 20. O Falcões vem de um desaire frente ao Farense (derrota por 1-0), pelo que está na 7ª posição, ainda sem pontuar. Já o Salamansa, soma três pontos e por isso uma vitória poderá ser importantíssimo para a equipa da zona piscatória na luta pela permanência.

Farense e Académica, também no sábado, num jogo onde os “estudantes” procuram a terceira vitória consecutiva, depois de terem vencido as duas jornadas inaugurais da prova. Com seis pontos, Carlos Machado não quererá certamente perder de vista a liderança da prova e um lugar que dê acesso ao nacional. O Farense por sua vez, iniciou a prova com o pé esquerdo e acertou o passo na segunda jornada com uma vitória, o que poderá motivar a equipa de Bassana para novos voos no campeonato.

Para domingo, no fecho da jornada, após o clássico, sobem ao tapete verde de Adérito Sena o Derby e o Castilho. Os “Dragões da Praça Estrela” com um ponto procuram dias melhores no futebol em São Vicente, tentando por termo a um ciclo negativo em termos de resultados positivos. Na mesma situação está o Castilho, mas este ainda sem pontuar na prova.