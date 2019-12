Cabo Verde termina 2019 com nova queda no Ranking FIFA

19/12/2019 15:34 - Modificado em 19/12/2019 15:34

A selecção nacional de futebol termina o ano civil de 2019, com uma nova queda no Ranking da FIFA. Na atualização desta quinta-feira (19), para o mês de Dezembro, Cabo Verde ocupa a posição 78 a nível mundial com 1.318 pontos, e 16º no continente africano.

Os “Tubarões Azuis” dobram pelo segundo ano consecutivo o Ranking da FIFA, em queda, isto após terem terminado 2018 no lugar 72, longe do 67º posto alcançado em dezembro de 2017.

No cômputo geral, em 2019, Cabo Verde disputou um total de quatro jogos (1 amistoso e 3 de qualificação), somando três empates e uma vitória, com quatro golos marcados e 3 sofridos.

No ranking continental Cabo Verde termina o ano na 16ª posição, a mesma posição de 2018, onde o Senegal é líder, seguida por Marrocos, Tunísia, Nigéria, República Democrática do Congo, Gana, Camarões, Egipto, Burquina Faso e Mali.

A nível dos PALOP, os “Tubarões Azuis” mantém-se na liderança, seguidos por Moçambique, Guiné-Bissau, Angola e São Tomé e Príncipe.