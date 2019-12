Avião da Cabo Verde Airlines “Fontainhas” já está em Cabo Verde

19/12/2019 15:19 - Modificado em 19/12/2019 15:19

A Cabo Verde Airlines (CVA) anuncia que recebeu, o novo avião “Fontainhas”. Esta é a terceira aeronave com novo libré da companhia aérea cabo-verdiana, que resultou da privatização da TACV.

O “Fontainhas” retirou a sua palete de inspiração na mistura entre as pessoas, as casas e a cultura de Cabo Verde. Além do nome do avião por fora, do lado de dentro os passageiros poderão ler uma pequena descrição de Fontainhas e as suas características, conforme vem sendo prática da CV Airlines nos aparelhos já adquiridos.

Conforme a mesma fonte, todos os aviões da companhia seguirão o mesmo modelo com cores inspiradas em cada ilha, sempre em estilo tricolor. A palete de cores do interior e exterior mostra que a mudança vem de dentro, na procura de melhor servir os seus clientes e trazer Cabo Verde para o mundo e o mundo para Cabo Verde.

De realçar que o nome Fontainhas foi escolhido através de uma votação pública no Facebook, onde os internautas puderam escolher de entre três belezas naturais da ilha de Santo Antão, acabando “Fontainhas” por receber o maior número de votos.

A duas primeiras aeronaves com nova libré, “Praia de Santa Maria” e “Baía de Tarrafal”, foram batizadas através do mesmo processo.

«Com estas votações públicas através da rede social, a companhia procura aproximar os cabo-verdianos e envolvê-los no processo de chegada de cada aeronave ao país», realçou a empresa aquando do lançamento da votação.

Nesta senda já foi lançada uma nova votação da CV Airlines para o seu quarto aparelho, cujo nome será inspirado na ilha do Fogo.Atualmente, a Cabo Verde Airlines opera com três aeronaves Boeing 757-200 e planeia receber mais uma até ao final do ano.