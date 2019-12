Ari Lopes assume comando técnico do Falcões do Norte

19/12/2019 01:44 - Modificado em 19/12/2019 01:44

O treinador Ari Lopes foi o escolhido pela direção do Clube Desportivo Falcões do Norte para assumir o cargo de treinador principal da equipa sénior de futebol, depois do afastamento de “Lizy” que colocou o seu lugar a disposição após a sequência de maus resultados.

“Ari Lopes é um treinador com sólidos conhecimentos a nível do futebol, com um trabalho relevante a nível de formação de base” assegura a direcção do clube verde e branco.

Ari Lopes é um treinador que começou a treinar com 17 anos no Asas do Norte, uma equipa da sua zona. Conta ainda com passagens por vários clubes como o Batuque, a Escola Jaime Pacheco e a Geração Benfica, todos em escalões jovens. Na época (2015/2016) teve a sua primeira experiência no futebol principal, no Ribeira Bote, como adjunto, onde venceu o torneio de abertura e o campeonato da segunda divisão.

Depois de São Vicente o treinador passou ultimamente por São Nicolau, onde orientou a formação do FC Praia Branca e a própria seleção da ilha.

O técnico inicia funções já nesta semana tendo em vista a preparação do jogo frente ao Salamansa agendado para 21 de Dezembro e relativo à terceira jornada da primeira volta do campeonato regional da primeira divisão, onde a equipa está na penúltima posição, e ainda sem pontuar.