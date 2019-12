Autarquia mindelense promove gala para premiar os melhores alunos/as do ensino secundário

19/12/2019 01:36 - Modificado em 19/12/2019 01:36

A Câmara Municipal de São Vicente promove este sábado, 21, no anfiteatro da Faculdade de Educação e Desporto (FAED) da Universidade de Cabo Verde, no Mindelo, uma gala de homenagem aos melhores alunos/as do ensino secundário como forma de promover o mérito alcançado.

Conforme a edilidade a ideia deste evento é distinguir os alunos/as que se destacaram em cada nível do ensino secundário nas diversas escolas da ilha de São Vicente, com o objetivo de estimular os estudantes do ensino secundário e também promover o mérito.

De realçar que o evento pretende homenagear os três melhores alunos/as do 7º ao 12º ano, vem sendo realizado há vários anos pela CMSV, para premiar os melhores e criar novos incentivos para todos os outros alunos, numa cerimónia que terá entrada gratuita. Certificados de reconhecimento e, ainda, prémios como telemóveis e “tablets” são os prémios que vão ser entregues aos vencedores.

De salientar que a autarquia mindelense tem vindo a apoiar vários alunos a nível do transporte escolar para as zonas fora do perímetro urbano, também com oferta de kits escolares para as famílias mais carenciadas, pagamento de propinas para alunos do ensino básico e também estudantes universitários.