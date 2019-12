São Vicente: 230 efetivos para a “Operação Natal e Fim de Ano em Segurança”

A Polícia Nacional em São Vicente apresentou esta quarta-feira, 18 Dezembro, a “Operação Natal e Fim de ano em Segurança”, que conta com 230 efetivos dessa corporação.

De acordo com a Polícia Nacional (PN), por ser uma época especial, do ponto de vista policial exige a adoção de medidas, também, especiais e consentâneas.

E por existir, durante esta época, uma ligeira tendência para o aumento da ocorrência de diversos crimes, o Comando Regional de São Vicente estabeleceu desde do dia 15 Dezembro até 05 Janeiro, através das suas unidades operacionais e serviços que o enformam, a Operação Natal e Fim de Ano em segurança”

Este ligeiro aumento de ocorrência criminais, conforme o comandante do Corpo de Intervenção e Piquete da Polícia Nacional (PN), Madelino Luz, são nomeadamente, contra propriedade, com destaque para furto e roubo, aliado ao aumento de tráfico e consumo de estupefacientes e uma tendência para o aumento da condução sob efeito do álcool.

Portanto, ciente de que a segurança e tranquilidade públicas não podem ser postas em causa, não só devido a comportamento rotineiros da população em geral, mas também através da prática de determinado tipo de criminalidade, este plano vem ajudar na resposta das devidas situações.

O objetivo, enforma Madelino da Luz, é aumentar consideravelmente as operações de rusgas, buscas e fiscalizações, visando a redução da criminalidade, bem como aumentar a visibilidade policial nos locais de grande movimento de pessaos e bens.

Além disso controlar as zonas urbanas sensíveis e identificar pessoas suspeitas, tendo em vista a prevenção da criminalidade.

Reforçar a presença policial nas áreas e estabelecimentos de diversão noturna com ações direcionadas para o controle de armas, poluição sonora, presença de menores, entre outros. Assim como intensificar a fiscalização rodoviária e fiscalização de hotéis, entres outras atividades.