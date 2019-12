Obras da primeira fase de remodelação do Estádio Municipal Adérito Sena arrancam em Janeiro

19/12/2019 00:57 - Modificado em 19/12/2019 00:57

As obras da primeira fase do Contrato Programa para reabilitação do Estádio Municipal Adérito Sena arrancam em Janeiro de 2020 e estão orçadas em 103 mil contos.

Conforme pôde apurar o NN, o montante disponibilizado pela FIFA já se encontra na posse da FCF, pelo que as obras arrancam já em Janeiro próximo. De realçar que o Ministério do Desporto, a Câmara Municipal de S. Vicente e a Federação Cabo-verdiana de Futebol assinaram, em Maio deste ano, um contrato programa que vai permitir a realização de obras de melhoria no Estádio Municipal Adérito Sena, com a primeira fase do projeto orçado em 103 mil contos e com o financiamento dessas três entidades.

Na altura, Fernando Elísio Freire, Ministro do Desporto, afirmou que este é um passo importante para cumprir com as promessas feitas a São Vicente, em trazer jogos da seleção para a zona norte do país. Na altura governante assegurou que todas as ilhas do norte vão ter no futuro obras do tipo para receber a seleção, porque segundo o mesmo a seleção é de todos os cabo-verdianos.

De frisar que nesta primeira fase, dos 103 mil contos a serem investidos, a FCF entra com 60% do montante, o Governo 25% e a Câmara Municipal de São Vicente 15%. A remodelação do Adérito Sena está inserida no Programa Infraestruturas Modernas e Seguras.

Nesta primeira fase, o Adérito Sena vai ser alvo de obras nos balneários, cabines de imprensa, iluminação artificial, bancadas, zona vip entre outros. De acordo com os mentores do projeto a primeira fase terá uma duração de 9 meses a contar da data de arranque das obras. Neste momento, o campo pode receber 3.800 pessoas, mas deverá passar para oito mil.