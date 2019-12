No fim de ano, com política da lei seca do álcool, a Polícia Nacional vai estar atenta a violações da lei

19/12/2019 00:11 - Modificado em 19/12/2019 00:11

Foto: Inforpress

No âmbito do plano de Natal e Fim de Ano, a Polícia Nacional – Comando Regional de São Vicente promete, fazer cumprir a lei que proíbe o consumo de bebidas alcoólicas na via pública.

Conforme, o comandante do Corpo de Intervenção e Piquete da Polícia Nacional (PN), Madelino Luz, à luz da contestada nova lei do álcool que entrou em vigor a 05 de Outubro, reconhece que no dia de São Silvestre, há uma maior apetência ao consumo de álcool.

Apesar de admitir que na “realidade é um trabalho difícil” fazer a fiscalização sobre quem consome bebidas alcoólicas na via pública, Madelino Luz, apela a população ao cumprimento do que está estabelecido na lei. E garante que quem não cumprir a lei será autuado.

“O nosso trabalho está virado para manutenção da ordem pública, por isso pedimos a colaboração do estabelecido na lei”, adianta o comandante.

Com a sua entrada em vigor, a PN tem feito, ao longo destes dois meses e meio, um trabalho essencialmente de sensibilização. “Não obstante o período de socialização, continuamos a fazer o trabalho. Nos últimos tempos temos intensificado a atuação porque são situações onde já temos os pontos identificados e pessoas identificadas”.

Portanto, quem for apanhado, no dia 31 de dezembro a consumir bebidas alcoólicas na via pública será autuado.

A nova lei foi aprovada pelo Parlamento cabo-verdiano em março e promulgada a 1 de abril pelo Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, promotor da campanha “Menos Álcool, Mais Vida”, que visa contribuir para a diminuição do uso abusivo e da dependência do álcool no país.

A lei proíbe igualmente a disponibilização de bebidas alcoólicas em máquinas automáticas, em postos de abastecimento de combustível localizados nas estradas ou fora das localidades e a quem se apresente notoriamente embriagado ou aparente ser portador de anomalia psíquica.