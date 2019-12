Deputada do MpD diz que este é o Governo mais vigiado de sempre em Cabo Verde

Declaração feita pela deputada do Movimento para a Democracia, MpD, Celeste Fonseca, no âmbito do debate mensal com o primeiro-ministro, no fim do debate sobre a Família e Inclusão Social, o último realizado no ano parlamentar que termina com esta última sessão plenária do mês de Dezembro.

Para esta parlamentar a troca de ideias e visões é sempre muito produtivo para o país e defende que os debates serviram também para os sujeitos parlamentares esclarecerem os seus propósitos.

Entretanto, todos os partidos com assento parlamentar consideram que os debates com o primeiro-ministro tem sido “momentos importantes” para os sujeitos parlamentares discutirem os problemas que dizem respeito ao país.

O primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, considera que nos debates mensais no Parlamento faz todo o sentido que o Governo esteja presente ao nível do primeiro-ministro, para discutir temas de interesse nacional.

O chefe do executivo, citado pela Inforpress, diz ainda que a presença de outros membros do seu elenco governamental também se apresentaram ao Parlamento na dupla perspetiva da “fiscalização da atividade governativa e, também, criar espaço e condições favoráveis para um bom debate”.

O governante espera que no próximo ano haja mais foco em fazer crescer este tipo de debate e defende que devem servir para contribuir positivamente e não, apenas apontar defeitos e criticar.

O líder do grupo parlamentar do Partido Africano da Independência de Cabo Verde, PAICV, Rui Semedo, afirma que estes debates têm sido importantes para confrontação das ideias, das propostas e aprofundar as análises sobre a situação por que passa o país.

Dora Oriana Pires, eleita nas listas da União Cabo-verdiana Independente e Democrática (UCID – oposição) também faz uma “apreciação positiva” dos debates com o primeiro-ministro.

