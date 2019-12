Brasileira detida com droga no Sal fica em prisão preventiva

17/12/2019 15:16 - Modificado em 17/12/2019 15:16

O Tribunal do Sal aplicou prisão preventiva, uma mulher brasileira, de 30 anos de idade, detida no passado domingo, 15, à chegada no Aeroporto Internacional Amílcar Cabral, na ilha do Sal, num voo proveniente de Porto Alegre, Brasil.

Conforme a PJ, a cidadã brasileira foi surpreendida à chegada de um voo comercial, com proveniência de Porto Alegre, na posse de três quilos, duzentos e sessenta e cinco gramas de cocaína (3,265kgs), que se encontravam impregnados em diferentes peças de vestuário.

Na sequência foram-lhe apreendidas quantias nos valores de dezoito mil escudos, quatrocentos dólares e sessenta reais.A detida foi presente esta segunda-feira, 16, ao Tribunal da Comarca do Sal, que lhe aplicou como medida de coação a Prisão Preventiva.