Assinala-se esta terça-feira o 8º aniversário do falecimento da “Diva dos Pés Descalços”

17/12/2019 15:09 - Modificado em 17/12/2019 15:09

Assinala-se esta terça-feira, 17, o oitavo aniversário do falecimento de Cesária Évora, ocorrido a 17 de Dezembro de 2011, em São Vicente, também conhecida como a Diva dos Pés Descalços, cantora cabo-verdiana de maior reconhecimento internacional.

Cesária Joana Évora nasceu na cidade do Mindelo a 27 de Agosto de 1941, faleceu no dia 17 de Dezembro de 2011, no Hospital Baptista de Sousa, percorreu mundo a divulgar o nome Cabo Verde e a sua cultura musical, mas só gravou o primeiro disco aos 47 anos, depois de mais de 20 a cantar pelos bares do Mindelo.

Foi em Lisboa que a vida de Cesária Évora mudou, graças ao também já falecido Bana, que a levou para Portugal e, sobretudo, a José da Silva, Djô, cabo-verdiano radicado em França, que a conduziu a Paris e fez dela a estrela reconhecida mundialmente.

“La Diva Aux Pieds Nus” foi o primeiro álbum, gravado em Paris, em 1988, e destinado ao sucesso entre a comunidade cabo-verdiana em França.

Com “Miss Perfumado” nasceu a lenda da Diva dos Pés Descalços, que logo cruzou toda a Europa, de Bruxelas a Lisboa, e se deu a conhecer do Japão ao Brasil (acompanhada em palco por Caetano Veloso) e a toda a África.

Em 1995, o sucessor de “Miss Perfumado”, o álbum “Cesária”, levou a nossa Diva aos Estados Unidos, onde foi nomeada para o seu primeiro Grammy e, em Nova Iorque, actuou frente a Madonna, David Byrne, Brandford Marsalis e toda a cena social nova-iorquina.

Nesse mesmo ano, o compositor jugoslavo Goran Brejovic convidou Cesária para cantar “Ausência” na banda-sonora do filme “Underground”, de Emir Kusturica.

Em 2004 conquistou um prémio Grammy de melhor álbum de World Music contemporânea e, em 2007, o presidente francês Jacques Chirac distinguiu-a com a medalha da Legião de Honra de França.

Hoje, para assinalar a efeméride, realiza-se uma serenata, com arranque às 17h00 no largo Cesária Évora, fazendo o percursso até ao Núcleo Museológico Cesária Évora (NMCE) e termina com um concerto de Jennifer Soledad, às 17h45, no mesmo espaço.