Nacional de Ténis: Eduino Oliveira vence Sandro Gomes na final e confirma favoritismo

17/12/2019 01:06 - Modificado em 17/12/2019 01:06

O atleta sanvicentino Eduino “Didi” Oliveira confirmou o seu favoritismo e sagrou-se campeão de Cabo Verde, esta segunda-feira, 16, na ilha do Sal, após vencer Sandro Gomes, na final, pelos parciais de 6/3 e 6/1.

“Didi” que não participou na época passada no Nacional de Ténis devido a compromissos profissionais, volta assim em grande, isto após ter conquistado o seu primeiro título em 2017.

O novo campeão nacional junta, este ano, ao título de campeão nacional, aos títulos de campeão regional de São Vicente e vencedor do Open do Sal, que decorreu no passado mês de Julho.

De resto este nacional de ténis deixou bem clara a supremacia dos atletas de São Vicente, que trazem para casa a maioria dos títulos de campeão nacional. Eliane Fernandes conseguiu o título em seniores femininos, Alexandre Lopes (Sub-14 e Sub-16) e Eduino Oliveira (séniores masculino).

Já os vice-campeões são David Lopes (Sub-12), Digo Brito (Sub-16) e ainda Sandro Gomes (seniores).

Participaram neste campeonato nacional de ténis as regiões desportivas do Sal, Santo Antão, São Vicente e Santiago/Sul, envolvendo 40 tenistas, divididos pelos escalões de Sub-12, Sub-14, Sub-16, Sub-18, seniores masculinos, femininos e veteranos.