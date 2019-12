Feira das Micro e Pequenas Empresas foi o último evento realizado nos pavilhões da Laginha

Os pavilhões da Laginha que ao longo de muitos anos tem recebido eventos de grande gabarito, vai agora ceder o espaço à construção do hotel Four Points by Sheraton, cujas obras devem começar ainda este mês ou no início de Janeiro, o mais tardar.

O local será entregue até 31 de Dezembro deste ano, sendo que a Feira das Micro e Pequenas Empresas que decorreu no fim-de-semana o último evento realizado neste espaço.

Sabe o NN, que a demolição dos pavilhões da FIC, assim como dos bares instalados nas imediações, deve arrancar nos primeiros dias de Janeiro, com a primeira fase da obra a incidir desde o inicio da subida para a residencial Laginha até o bar Ote Level. A zona da ex-Congel será a última etapa do projecto, cujo prazo de execução varia entre os 18 e 22 meses.

O hotel Four Points by Sheraton, que vai ocupar uma área de 14.352 metros quadrados, conforme o projeto, terá quartos de alta qualidade, piscina, bares, restaurantes, beach-bar e um cinema moderníssimo, com capacidade para 200 pessoas. Equipamentos para desportos náuticos e nova iluminação na via são outros detalhes do projecto.

No entanto, de acordo com o presidente do Conselho de Administração da FIC SA, Gil Costa, aquando da abertura da Feira Internacional de Cabo Verde, vincou que as futuras instalações do Centro de Congressos e Feiras serão construídas de raiz na zona industrial do Lazareto, numa área muito maior que os pavilhões actuais da Lajinha.

A expectativa é que a infraestrutura esteja concluída para receber a FIC 2021, no mês de Novembro, isto após a realização da edição de 2020, a 24ª, na Cidade da Praia, entendendo que tratando-se de pavilhões e de um parque de estacionamento, dois anos é tempo suficiente para o término de uma obra dessa dimensão.