Ondas repletas de lixo e plástico rebentam em areal de praia sul-africana

16/12/2019 16:19 - Modificado em 16/12/2019 16:19

As imagens foram captadas em Durban, a terceira maior cidade da África do Sul.

Imagens chocantes mostram ondas do mar repletas de lixo e garrafas de plástico a embater no areal igualmente poluído de uma praia em Durban, na África do Sul. O vídeo foi captado pelo utilizador do Instagram Josh Redman, na passada quinta-feira, dia 12, naquela que é a terceira maior cidade do país.

Centenas de garrafas de plástico podem ser vistas a rodopiar dentro de água, rodeadas de outros desperdícios. “Este é o resultado das grandes chuvadas de verão que levam toda a poluição que se acumula nas margens do rio para o mar”, disse Josh citado pelo Daily Mail.

“Isto acontece vezes e vezes sem conta e o nosso governo não lida com isso como a crise que é. Tem de haver algum tipo de pressão internacional para os pôr a trabalhar numa solução, porque tentar fazer alguma coisa na África do Sul é impossível”, acrescenta.

Por saber está ainda se o governo local tomou medidas para resolver o problema desde que o vídeo se tornou viral.

Por Notícias ao Minuto