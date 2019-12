Mulher mata as duas filhas menores porque “complicavam” a sua vida sexual

O tribunal em Birmingham condenou a mulher a prisão prepétua, sendo que tem de cumprir, pelo menos, 32 anos da sentença em prisão efetiva.

Louise Porton, uma mulher, de 23 anos, foi condenada a prisão perpétua após ter matado as duas filhas de um e três anos. O caso ocorreu em Rugby, no Reino Unido, informou esta segunda-feira, o jornal britânico Mirror.

De acordo com a publicação, a mãe estrangulou a bebé e sufocou a filha mais velha porque sentia que as menores “complicavam” a sua vida sexual.

Condenada pelo tribunal em Birmingham, a juíza que avaliou este caso decidiu que Louise Porton deve cumprir, pelo menos, 32 anos da sentença em prisão efetiva.

O jornal avança ainda que após ter matado as crianças, a mulher ligou para os meios de socorro, que quando chegaram ao local ficaram surpreendidos pela progenitora não aparentar estar incomodada com a morte das filhas.

Após cinco semanas de julgamento, a juíza afirmou que as menores “eram crianças sem culpa nenhuma, claramente vulneráveis, e que tinham o direito de confiar na mãe para as proteger e criar”, o contrário do que fez Louise Porton.

Por Notícias ao Minuto