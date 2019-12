Avaria em Boeing da CV Airlines provoca constrangimentos no escoamento de passageiros para o exterior

16/12/2019 15:25 - Modificado em 16/12/2019 15:25

Uma avaria num dos aviões (Boeing) da Cabo Verde Airlines, no Aeroporto Internacional Amílcar Cabral, no Sal, causou vários constrangimentos no escoamento de passageiros de diversas nacionalidades.

De acordo com a Rádio Pública, para além da avaria no avião da companhia aérea cabo-verdiana, um outro aparelho alugado pela CV Airlines que deveria já estar a transportar os passageiros, ainda não chegou a Cabo Verde.

Factos que segundo a mesma fonte tem despoletado o descontentamento no seio dos muitos passageiros de várias nacionalidades como França, Portugal, Itália e Brasil e ainda a estudantes do continente africano de nacionalidades nigeriana e senegalesa. Praticamente são passageiros que fazem parte do Hub aéreo da ilha do Sal.

No entanto, a mesma avança que a transportadora aérea de bandeira cabo-verdiana faz saber que neste momento ainda vai conseguindo fazer o escoamento de passageiros a nível doméstico.