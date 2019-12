“Lizy” não resiste aos maus resultados e deixa o comando técnico do Falcões do Norte

16/12/2019 15:09 - Modificado em 16/12/2019 15:10

O Clube Desportivo Falcões do Norte informou nesta segunda-feira, 16, que Elisandro Fortes “Lizy”, obreiro da subida de divisão do Clube de Chã de Alecrim, já não é treinador da formação verde-branca, isto após a sequência dos maus resultados verificados nos últimos jogos.

Depois de ter pegado na equipa no início da segunda volta do Campeonato Regional da 2ª Divisão de São Vicente, onde a formação de Chã de Alecrim vinha de uma sequência negra em termos de resultados, conseguiu colocar a equipa na 1ª Divisão fruto dos bons resultados obtidos, com quatro vitórias e um empate.

Ora, iniciada a época 2019/20 e de volta ao convívio com os “grandes” o Falcões do Norte, que viu sair das suas fileiras jogadores importantes para o sucesso na subida, começou a encaixar a primeira derrota da época ante ao Mindelense na final da Supertaça de São Vicente por 2-0. Logo após a equipa entrou com o pé esquerdo no Torneio Abertura com cinco derrotas, um empate e apenas uma vitória.

Se as coisas não correram bem para “Lizy” no Torneio Abertura o início do Campeonato Regional, já com a equipa a jogar um futebol alegre, não chegou para travar duas derrotas consecutivas nas primeiras jornadas com Académica (2-3) e Farense (0-1).

Uma sequência de 8 derrotas consecutivas fizeram com que o treinador colocasse o seu lugar à disposição o que foi aceite pela direção do clube de Chã de Alecrim, uma equipa histórica no panorama do futebol sanvicentino.

O clube, através de um comunicado, agradece os préstimos do treinador, deixando explícito que brevemente comunicará o nome do novo treinador da equipa.

Recorde-se ainda que Elisandro Fortes conduziu o Corinthians, pela primeira vez na sua história, à primeira divisão em São Vicente, ao sagrar-se campeão da “Segundona” na temporada 2017/18.