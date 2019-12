Augusto Neves condecorado com medalha “Amigo da Marinha” pela Embaixada do Brasil em Cabo Verde

16/12/2019 14:58 - Modificado em 16/12/2019 14:58

O Presidente da Câmara Municipal de São Vicente, Augusto Neves, foi condecorado na sexta-feira, 13, com a medalha “Amigo da Marinha” pela Embaixada do Brasil em Cabo Verde, uma cerimónia que serviu para condecorar personalidades cabo-verdianas.

O certame que assinalava o Dia do Marinheiro, serviu para a condecoração de personalidades cabo-verdianas, entre eles o edil mindelense, Augusto Neves. Para além do autarca sanvicentino foram condecorados Vera Eunice Barros Monteiro, (Diretora de Gabinete do Ministro da Defesa de Cabo Verde), Celso Benedito Sertório, (Cônsul-Honorário do Brasil em São Vicente e Santo Antão) e Dolores Magalhães Medina de Vasconcelos, representante da Ordem dos Médicos de Cabo Verde (OMCV).

A Medalha “Amigo da Marinha” foi criada a 31 de Agosto de 1966, com a finalidade de agraciar personalidades civis sem vínculo funcional com a Marinha do Brasil que, possuidoras de elevada idoneidade moral e conduta pessoal, se tenham destacado nas atividades em prol do desenvolvimento do poder marítimo e demonstrado “elevado apreço” pela Marinha do Brasil.