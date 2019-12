“Espermas de Sol” o primeiro livro de poemas de António Silva Roque

O primeiro livro de poemas de António Silva Roque, “Espermas de Sol” é constituído por trinta e sete poemas, divididos por quatro capítulos.

Este é um livro levado à estampa pela Sociedade Cabo-verdiana de Autores (Soca), “eleva-nos a múltiplas dimensões semânticas e metafóricas, e retrata um percurso de vida onde se delineiam e se cruzam histórias de outras vidas”, segundo as palavras de Daniel Medina, que prefacia a obra, e onde “o autor aparece não como um protagonista, mas como um mero observador, sublinha.

Ainda segundo Medina, “há um cruzamento de sentimentos espelhados neste livro que, inicialmente, podem parecer uma confusão, mas não…, é a vida que todos vivemos” todos os dias.

Diário de bordo do autor, “Espermas de Sol” é um aforismo que brinca com o género do sol e da terra – o masculino e o feminino -, remetendo-nos para o eterno mistério da fecundação. No fundo, para a razão mais profunda da existência humana.

Natural de São Nicolau, onde nasceu a 29 de Dezembro de 1968, António Silva Roque teve passagem pelo grupo de intervenção cultural Oásis, compartilhando percursos e experiências com o renomado artista Zé Delgado, Adelino Fonseca, Daniel Andrade e Luiz Filipe, entre outros.

Silva Roque está presente na antologia Poetas do Atlântico (Açores, Portugal, 1999) e na Contra Antologia Brasil Frequente. Foi, ainda, presença frequente em vários órgãos da imprensa escrita cabo-verdiana, mas também em alguns títulos estrangeiros.

Jornalista da Rádio Nacional de Cabo Verde, com uma passagem pelo canal de televisão Record, António Silva Roque é ensaísta e homem de vários ofícios, com uma forte ligação a Assomada, onde foi docente do Liceu Amílcar Cabral e da Escola Técnica Grão-Duque Henri. Foi, ainda, Delegado da RTC em Santiago Norte.

Licenciado em Estudos Caboverdianos, é antigo quadro do INPS e ex-assessor do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

António Silva Roque, enquanto jornalista, recebeu formação na República Popular da China e em Cabo Verde.