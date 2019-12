“Nha Rap é Bensom” novo single de Hélio Batalha

16/12/2019 00:39 - Modificado em 16/12/2019 00:39

Depois de 9 meses sem lançar, Hélio Batalha tráz-nos NHA RAP É BENSOM, um tema que retrata a sua trajectória como MC e debruça-se essencialmente nos seus altos e baixos.

A música conta com a participação de Zeca de nha Reinalda que com o seu estilo único, promove mais uma vez essa simbiose entre o tradicional e o Rap que é cada vez mais necessário.

Conta ainda com outra participação especial, Heliane Imany, filha do raper do bairro de Ponta D´ Água, que começa a exercitar o seu lado artístico e deixa no tema traços da sua bela voz e no videoclipe uma exímia atuação.

“Nha Rap é Bensom” fala principalmente de suor, sangue, luta, sacríficios, entrega, derrotas e vitórias e deixa a mensagem de que o sucesso é gratificante mas que trabalho duro e o caminho percorrido nunca devem ser esquecidos.