Expositores e organização dão nota positiva para a 1ª Edição da Feira de Micro e Pequenas Empresas de Barlavento

16/12/2019 00:31 - Modificado em 16/12/2019 00:31

A 1ª Edição da Feira de Micro e Pequenas Empresas do Barlavento que decorreu este fim-de-semana nas Instalações da FIC na Laginha em Mindelo, mereceu nota positiva tanto da parte dos expositores como da organização. Em agenda já está a realização da 2ª Edição, que poderá ter como palco a ilha de Santo Antão.

Caído o pano do evento que reuniu 52 empresas das ilhas de São Vicente, Santo Antão e São Nicolau, espalhadas por 65 stands, as ilações são positivas, por parte de todos os envolvidos no certame.

Conforme Arnaldino “Momone” da Art e Pão de Santo Antão, assegurou que a feira foi “muito bom”, lamentando apenas uma aderência um pouco fraca por parte do público. No entanto, o mesmo afirmou que houve muitas visitas de pessoas singulares, mas que esperava mais empresários de São Vicente no evento.

“Mas foi muito bom tendo em conta que esta foi a primeira edição. O importante não era vencer, mas sim dar a conhecer os nossos produtos e a empresa” realçou Arnaldino, avançando que aproveitou para estabelecer novos contactos através da feira, mas que foram poucos.

Por sua vez, Georgina Ferreira, de São Nicolau, avançou que a Feira teve grande impacto para o seu negócio no ramo de doces, licores, ponches naturais, sabonete de argila e babosa, pois conseguiu alargar o seu leque de contactos para outros pontos. Nisto garante que tudo correu bem e já aguarda com expetativa a segunda edição.

Já da parte da organização que esteve a cargo da Facetur, Nilson Correia, garante que a avaliação do evento é positivo pois, notou-se durante a feira um ambiente familiar entre os visitantes e os expositores. “São produtos artesanais novos cuja produção é rudimentar, mas que tem o seu valor no mercado e as pessoas começaram a notar que as pequenas e médias empresas merecem o seu espaço no mercado” elucidou.

Quanto a próximas edições avança que a próxima está programada para ser realizada na ilha de Santo Antão e que no futuro poderá ser alargado para a região de Sotavento, num sistema de rotatividade.