Brava: Existem poucas possibilidade de encontrar pessoa desaparecida no mar

16/12/2019 00:24 - Modificado em 16/12/2019 00:24

As autoridades marítimas recomeçam este domingo as buscas para tentar encontrar um individuo que desapereceu no mar, na ilha Brava, desde sábado. As buscas até agora realizadas mostram que existem poucas possibilidades de encontrar o desaparecido com vida. Pois, de acordo com informacões prestadas à PN por mergulhadores que participaram nas buscas “o mar arrastou o corpo para longe e a grande profundidade”.

Participou nesta operação de busca uma equipa policial, acompanhada de quatro mergulhadores, sendo dois com garrafas de oxigénio que mergulharam no local, mas mesmo assim não conseguiram recuperar o corpo.

As buscas serão retomadas na segunda-feira, com os mergulhadores munidos de garrafas de oxigénio e em articulação com outros mergulhadores locais, para mais uma tentativa.

O indivíduo de nome Paulo, com 41 anos, da localidade de Santa Bárbara, conforme informação policial, foi pescar acompanhado de um colega e foi surpreendido por uma onda.

Fonte : Inforpress