Batuque FC e Académica vencem e dividem a liderança do Regional de S. Vicente

16/12/2019 00:14 - Modificado em 16/12/2019 00:14

Concluída a 2ª jornada do Campeonato Regional de São Vicente, as formações do Batuque FC e da Académica continuam de mãos dadas na liderança. Isto, ao vencerem o Derby e o Salamansa, respetivamente, em jogos disputados este fim de semana no Estádio Municipal Adérito Sena. Segunda jornada que marcou a estreia a vencer do campeão Mindelense e do vice-campeão Farense.

A jornada 2 arrancou no sábado, 14, com o jogo que opôs o Batuque FC ao Derby, onde os orientados de Bubista levaram a melhor sobre os homens de Yoya, ao vencerem pela margem mínima de uma bola sem resposta, mantendo assim a liderança da prova. Num jogo em que o Batuque FC foi mais forte, a vitória ficou a dever-se ao golo madrugador apontado logo aos 5 minutos do primeiro tempo, por Mady.

O segundo jogo do dia ficou marcado pela primeira vitória do Mindelense, atual campeão regional, com uma goleada de 4-2 sobre o Castilho. Numa primeira parte que o Castilho deu boa réplica aos campeões, valeu novamente ao Mindelense uma segunda parte de grande qualidade para levar de vencida a formação castilhiana. Para o Mindelense marcaram Ailton, Duck, Ravy e Toy Adão, enquanto Spidim marcou os dois tentos do Castilho.

Já neste domingo, a jornada prosseguiu, também, com a primeira vitória no regional do vice-campeão de São Vicente, o Farense de Fonte Filipe, que venceu o Falcões do Norte por 1-0. Um golo solitário de Pelé ao cair do pano valeu os três primeiros pontos da aos homens de Fonte Filipe. O Falcões do Norte amealhou a sua segunda derrota consecutiva.

A fechar a ronda 2, a Académica voltou a mostrar ao que vem nesta época desportiva, ao levar de vencida a formação do Salamansa por 2-1. Golos de Tchukim e CukNatcha levaram a “Micá” a conseguir três importantes pontos na luta pelo título. Já da parte do Salamansa, o avançado Djudjim foi o marcador do tento, o seu terceiro na prova.

Com o combinado de resultados Batuque e Académica continuam 100% vitoriosos e somam agora 6 pontos, seguidos pelo Mindelense com 4, do Salamansa e Farense 3 pontos cada. No fundo da tabela classificativa estão o Derby com um ponto, e ainda sem pontuar estão o Falcões do Norte e o Castilho.