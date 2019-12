Campeonato Nacional de Futebol 2019/20: Sorteio coloca Mindelense no Grupo C

A Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), realizou este sábado, 14, na cidade da Praia, o sorteio do Campeonato Nacional edição 2019/20. O Mindelense, atual campeão nacional, ficou colocado no grupo C, juntamente com as equipas representativas das regiões desportivas de Santiago Sul, Santo Antão Sul e Fogo.

Consoante o sorteio, o Grupo A integrará os futuros campeões das regiões desportivas do Maio, São Nicolau, Boa Vista e do Sal. Já o Grupo B é formado pelos representantes de Santo Antão Norte, Santiago Norte, Brava e São Vicente (Campeão Regional ou 2º Classificado, isto consoante posição do Mindelense na tabela classificativa).

O modelo da competição a ser utilizado será igual ao das duas épocas anteriores. As equipas vão disputar os jogos da fase de grupos num sistema a duas mãos, onde passam para as meias-finais o primeiro classificado de cada um dos grupos e o melhor segundo classificado de todos os grupos.

O mesmo critério de duas mãos prosseguirá nas meias-finais da prova. Para os jogos das meias-finais haverá um sorteio, após a realização da fase de grupos. A final será disputada em campo neutro ainda a definir.