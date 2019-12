Cabo Verde já prepara a receção da Regata “The Ocean Race” com a criação da Comissão Organizadora

14/12/2019 16:18 - Modificado em 14/12/2019 16:18

O Conselho de Ministros desta semana deliberou a criação da Comissão Organizadora para a receção da 14ª edição da regata “The Ocean Race” em Mindelo, no ano 2021.

Conforme o ministro da Presidência do Conselho de Ministros, Fernando Elísio Freire, a referida comissão terá a missão de definir diretrizes, a metodologia e as diretrizes da sua organização, em estrita articulação com o Secretariado Executivo, bem como superintender toda a logística da receção da regata “The Ocean Race”.

“Esta Comissão terá responsabilidades de fazer com que todas as condições estejam criadas para que o evento seja um sucesso, a nível da segurança, da saúde e da preparação da cidade do Mindelo, para receber esta regata de dimensão mundial” vincou o ministro.

O mesmo garante que Cabo Verde definiu como um dos grandes objetivos ser um país de plataforma e especializado na organização de eventos de interesse relevante, principalmente os que têm a ver com o mar e oceanos.

Constituem a comissão membros pertencentes aos Ministérios da Economia Marítima, das Finanças, do Turismo, da Administração Interna, dos Negócios Estrangeiros, do Desporto, da Defesa, da Agricultura e Ambiente, bem como um representante da Câmara Municipal de São Vicente, da Enapor e da Câmara de Comércio do Barlavento.

A regata “The Ocean Race” é tida como um dos eventos desportivos de vela mais difíceis a nível mundial, estando na lista restrita das três maiores competições realizados mundialmente a par do Campeonato do Mundo de Futebol e dos Jogos Olímpicos.