Mindelo recebe 1ª Meia-Maratona com participação de mais de 60 atletas

13/12/2019 18:31 - Modificado em 13/12/2019 18:31

A cidade do Mindelo, recebe este sábado, 14, pela primeira vez uma prova de meia-maratona de 21 quilómetros, no percurso entre a Baía das Gatas/Rua de Lisboa, organizada pela SportsMídia e pela Associação de Atletismo, contando com a participação de mais de 60 atletas, sendo que 25 são oriundos das outras ilhas.

De acordo com a organização do evento, que se enquadra nas comemorações do 3º aniversário do portal de desporto SportsMídia, a prova que terá arranque às 16 horas contará com a presença de quase 60 atletas, maioria de São Vicente e 25 vindos de ilhas como Sal, Santiago, São Nicolau e Santo Antão.

A primeira meia-maratona do Mindelo parte da Baía das Gatas, seguindo o percurso por Salamansa, Pé de Monte Verde, Lameirão, Pedra Rolada, Rotunda de Ribeira Bote, Avenida Cidade Invicta, passando por zonas como Fonte Inês, Cruz, Madeiralzinho, Chã de Alecrim e Avenida Marginal.

A meta está colocada na Rua de Lisboa, centro da cidade do Mindelo, onde serão galardoado os vencedores com a entrega de troféus, certificados e outros prémios.

O evento tem ainda a parceria oficial da Câmara Municipal de São Vicente, Polícia Nacional, Forças Armadas e Cruz Vermelha.

Esta primeira meia-maratona enquadra-se na comemoração do terceiro aniversário do portal de desporto, que vai ser assinalado com outras actividades, entre as quais uma palestra sobre “Postura corporal”, nesta terça-feira, 17, ministrada pelo terapeuta cabo-verdiano de renome internacional Silvino Monteiro.

A programação contempla ainda uma gala do desporto, no dia 20 de Dezembro, que distinguirá os “campeões” da época transacta.