PN detém 51 pessoas e apreende drogas em mais uma megaoperação efetuada a nível nacional

13/12/2019 18:15 - Modificado em 13/12/2019 18:15

A Polícia Nacional (PN) deteve 51 pessoas para identificação e apreendeu drogas, dinheiro e viaturas, numa megaoperação realizada na passada quarta-feira, 11, em todo o território nacional.

A operação policial, de acordo com um comunicado da PN, abrangeu todos os ramos da Polícia Nacional e contou com a utilização dos meios humanos e materiais de que dispõem. Operação esta que teve como objectivo transmitir uma “maior tranquilidade e segurança pública” aos cidadãos e seus bens, bem como a fiscalizações das praias de mar e cidadãos estrangeiros residentes, com pequenas actuações nos domínios de Ordem Pública, dando-se maior ênfase ao sector do trânsito rodoviário.

A operação envolveu 440 efectivos, entre oficiais, subchefes e agentes, com actuações no campo da Direcção de Emigração e Fronteira (DEF), Guarda Fiscal e da Polícia Marítima. A PN informou que 484 pessoas foram abordadas, das quais 121 foram alvos de busca e revistas e 57 pessoas tiveram as suas viaturas revistas.

Foram detidos 44 cidadãos nacionais para efeitos de identificação, sendo que três serão apresentados ao poder judicial.

Em relação aos objectos apreendidos, a Polícia Nacional registou 83 armas brancas, seis tacos de estupefacientes “padjinha”, três embrulhos de estupefacientes “cocaína”, cinco litros de bebidas espirituosas, 28 maços de cigarros e 2 mil contos em dinheiro.

No domínio do trânsito, foram fiscalizados 867 veículos particulares em que 29 foram apreendidos. Foram ainda fiscalizados 101 veículos de aluguer, onde um foi apreendido.

A Polícia Nacional deteve também um motociclo e dos 31 veículos do Estado fiscalizados um foi detido. No comunicado a PN informa que foram aplicadas 39 coimas, apreendidos 38 documentos, realizados seis testes de álcool e dos 110 estrangeiros abordados 13 encontram-se em situação irregular, sendo que dez desses foram notificados para comparecer na DEF, e 07 detidos para efeitos de identificação.

Foram ainda fiscalizados sete navios e armadores, três embarcações de boca aberta, duas embarcações de recreio e 22 buscas e varejos nos navios e botes de pesca e 24 rastreio de bagagens. De realçar que esta é a terceira operação do tipo levado a cabo pela Polícia Nacional no espaço de um mês e culminou com várias apreensões.