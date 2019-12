“8 one de sodade” celebra Cesária Évora e a consagração da Morna a Património da Humanidade

13/12/2019 17:29 - Modificado em 13/12/2019 17:29

Enquadrado nas atividades de homenagem a Cesária Évora e na celebração da consagração da Morna como Património Cultural Imaterial da Humanidade, a ilha de São Vicente acolhe nos dias 16 e 17 o evento “8 one de sodade”, com conversas, serenatas e concertos musicais.

O evento é realizado pelo Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, através do Instituto do Património Cultural – Direção de Museologia e Museu, em parceria com a Harmonia, a Associação Cesária Évora e a Câmara Municipal de São Vicente de forma a recordar “la Diva aux pied nus”- A Diva dos Pés Descalços ou “Cize” como era carinhosamente chamada.

Da agenda destaca-se uma conversa aberta subordinada ao tema “Cesária e seu contributo para internacionalização da morna. Marcos e percursos na caminhada ao Património da Humanidade”, acontece no próximo dia 16 de dezembro, pelas 17h00, no auditório da Escola Salesiana de Artes de Ofícios, Mindelo. Terá como oradores o gestor do património do IPC, Adilson Dias, o historiador do IPC, Edson Brito, o sociólogo/investigador Moacyr Ridrigues, o Musicólogo Vasco Martins, o músico Bau, a representante da Associação Cesária Évora/Harmonia, Jacqueline Sena Silva e o produtor/realizador, Neu Lopes.

A 17 de Dezembro, data de passamento de Cesária Évora, será realizada uma serenata, com arranque às 17h00 no largo Cesária Évora, fazendo o percursso até ao Núcleo Museológico Cesária Évora (NMCE) e termina com um concerto de Jennifer Soledad, às 17h45, no mesmo espaço.