Estado aprova disponibilização de 83 milhões de escudos para formação de jovens

13/12/2019 00:04 - Modificado em 13/12/2019 00:04

Foto: Inforpress

O Governo autorizou ao Ministério das Finanças a realizar despesas com o Acordo de Parceria e Financiamento entre a DGEFPEP e o CERMI, no valor de cerca de 83 milhões de escudos para concretização de projecto de formação.

De acordo com informações avançadas na I Série — NO 124 do B. O. da República de Cabo Verde de 11 de Dezembro de 2019, a Resolução no 154 /2019 aprovada em Conselho de Ministros, visa reforçar as competências dos 340 jovens de diversos concelhos do país.

A intenção, segundo avança a Agência Cabo-verdiana de Noticias, é também, permitir a melhoria das qualificações dos jovens em formação e o consequente ingresso no mercado de trabalho que está cada vez mais competitivo e dinâmico.

O Centro de Energias Renováveis e Manutenção Industrial (CERMI), segundo o documento, vem apostando e potenciando jovens e profissionais locais através de uma formação técnica de qualidade, visto que o programa do Governo aposta na necessidade de capacitar os recursos humanos.

“O CERMI tem como objecto promover a difusão do conhecimento e o desenvolvimento de competências para o exercício de actividades profissionais de excelência no domínio das energias renováveis e manutenção industrial visando cumprir o Programa do Governo para a IX Legislatura como no Plano de Desenvolvimento Sustentável”, cita o BO Nº 124 de 11 de Dezembro.

De acordo com a mesma fonte, para cumprir com os objectivos do Governo, a Direcção Geral do Emprego, Formação Profissional e Estágios Profissionais (DGEFPEP) e o Centro de Energias Renováveis e Manutenção Industrial (CERMI), uniram-se para cumprir a Resolução 154/2019 que entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

Neste âmbito, serão ministrados cursos de instalação e manutenção de sistemas eólicos produção EEBP, instalação e manutenção de sistemas domésticos ER, montagem e manutenção de sistemas de frio e climatização, montagem e manutenção de instalações eléctricas BT.

Consta ainda da lista da formação cursos de instalações eléctricas e infra-estruturas de telecomunicações em edifícios, montagem e manutenção de equipamentos mecânicos industriais, instalação e manutenção de sistemas fotovoltaicos, soldadura, instalação de sistemas solares térmicos e usinagem.

Com Inforpress