Campeonato Regional: Derby-Batuque FC protagonizam o jogo grande da 2ª Jornada

12/12/2019 23:47 - Modificado em 12/12/2019 23:47

O Campeonato Regional de Futebol de São Vicente conhece este fim-de-semana a sua 2ª jornada. O destaque vai para o duelo entre as formações do Derby e do Batuque FC, dois crónicos candidatos ao título de campeão da ilha de São Vicente.

Os axadrezados de Alto Miramar estão na segunda posição com três pontos, os mesmos que o Salamansa e a Académica, ao passo que os Dragões da Praça Estrela estão na 4ª posição com um ponto.

A turma comandada por Bubista chega motivada a esta partida, depois da vitória folgada por 5-0 sobre o Castilho. A equipa do Batuque FC já leva mais de 10 jogos sem conhecer o sabor da derrota. Por sua vez, os comandados de Yoya chegam a este jogo após um empate sem golos com o Mindelense, na primeira jornada. Os Dragões vêm de um registro negro no que toca a vitórias, pois é preciso recuar nove jogos para se encontrar a última vitória da equipa da Praça Estrela em jogos oficiais.

Este embate está agendado para as 14 horas de sábado, 14. Depois deste jogo, que concentra as atenções da jornada, sobem ao relvado do Estádio Adérito Sena, às 16:00, as formações do Castilho um dos últimos, ainda sem pontuar e Mindelense, quinto classificado, com um ponto.

A jornada 2 contínua no domingo, 15, com o Farense, 7º classificado ainda sem pontuar, a medir forças com o Falcões do Norte, equipa que também saiu derrotada na jornada inaugural. O Farense sensação da última época desportiva em São Vicente, vem de uma goleada pesada sofrida frente ao Salamansa por 5-0, ao passo que a turma recém-promovida de Chã de Alecrim, também perdeu, mas por 2-3, frente a “Micá”.

A encerrar da jornada, no domingo às 16 horas entram em campo o Salamansa e a Académica. Duas equipas que estão empatadas no topo da classificação com os mesmos três pontos. O Salamansa vem de uma vitória gorda frente ao Farense e quererá dar seguimentos a este bom resultado. Pela frente terá uma Académica que luta pelo título em São Vicente. A “Micá” procura, também, a sua segunda vitória consecutiva na competição, isto após vencer o Falcões por 2-3.