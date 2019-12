Sociedade Cabo-verdiana de Música orgulhosa pela elevação da Morna a Património Cultural Imaterial da Humanidade

As reações à proclamação da Morna a Património Cultural Imaterial da Humanidade, não param de surgir das diferentes instituições.

Neste sentido, a Sociedade Cabo-verdiana de Música-SCM, na sua página na rede social, diz-se “orgulhosa pela elevação da MORNA a Património Cultural Imaterial da Humanidade e felicita Cabo Verde e todos os promotores da Candidatura da Morna, a sociedade civil e em particular todos os actores do sector musical cabo-verdiano, no país e na diáspora pela honrosa consagração”.

Ademais, destaca a importância que surge deste facto, que Cabo Verde ultrapassa assim, qualquer factor de pequenez geográfica, para o alcance de uma dimensão mundial e por isso está “convicta de que a Morna é indubitavelmente Meritória do Título “Património do Mundo”.

A mesma fonte assegura que esta merecida consagração reveste-se de transcendental importância pois, também reflete o reforço da união da nação cabo-verdiana à volta da MORNA e com isso o reforço da identidade nacional a confirmar em uníssono, a transversalidade ímpar da morna, nas relações entre as ilhas e entre as ilhas e a nossa diáspora e o mundo.

“A SCM não tem dúvidas que esta consagração é também um magnífico ganho para a própria protecção legal e o merecido respeito pelos direitos de autor que ficarão reforçados”.

A SCM acredita ainda que a consagração da Morna a Património do Mundo deve ser convertida, num mar infinito de oportunidades para os autores, compositores, interpretes, executantes, produtores musicais e demais actores do sector musical que abraçam a Morna de forma profissional.