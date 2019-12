Cabo Verde Airlines inaugura hoje o voo Sal/Porto Alegre

11/12/2019 15:05 - Modificado em 11/12/2019 15:05

A partir desta quarta-feira, 11 de dezembro de 2019, a capital gaúcha ganha uma nova alternativa de conexões com a Europa e África, com a inauguração da ligação inédita entre a ilha do Sal e Porto Alegre. O voo será operado por aeronaves Boeing 757 com 210 assentos em uma configuração de classe económica única.

Devido à grande procura pelo voo e as suas opções de conexões, a empresa ampliou a quantidade de frequências antes mesmo do lançamento da rota. Com isso, de acordo com a CV Airlines, é esperado que a operação da Ilha do Sal para Porto Alegre aconteça três vezes por semana, às segundas, quartas e domingos, com retorno no dia seguinte.

Os horários dos voos conforme divulgado, saem da ilha do Sal às 21h50 com chegada a Porto Alegre às 4h00 da manhã do dia seguinte. Já o regresso, o voo VR670 parte às 20h55 com pouso em Cabo Verde às 6h45 do próximo dia.

A rota marca também a volta de voos regulares do clássico Boeing 757 à capital gaúcha. A única operação regular de passageiros do modelo em Porto Alegre aconteceu há muito tempo, quando a VARIG possuía ligações com Guarulhos.