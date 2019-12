FCF realiza Assembleia Geral para discutir plano de atividades e orçamento para 2020

11/12/2019 14:54 - Modificado em 11/12/2019 14:54

A Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF) realiza, no próximo dia 14 de Dezembro, uma sessão ordinária da Assembleia Geral da Federação Cabo-verdiana de Futebol.

De acordo com a FCF estarão presentes na Assembleia todas as Associações Regionais de Futebol e serão apresentados e discutidos os instrumentos de gestão para o ano 2020: o Plano de Atividades e o Orçamento. Na mesma reunião plenária, que terá início às 10:00 na sede da FCF, na Cidade da Praia, será aprovado o calendário desportivo 2019/20, e, ainda, será realizado o sorteio do Campeonato Nacional e a Taça de Cabo de Cabo Verde.