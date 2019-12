Elevação da Morna a Património Imaterial da Humanidade poderá acontecer hoje na Colômbia

11/12/2019 13:37 - Modificado em 11/12/2019 13:37

Deverá ser anunciado nas próximas horas a classificação da Morna como Património Imaterial da Humanidade. A decisão será tomada durante a 14ª sessão do Comité Intergovernamental para a Salvaguarda do Património Cultural Imaterial, a decorrer em Bogotá, Colômbia, onde o nosso país está representado por uma comitiva liderada pelo ministro da Cultura e Indústrias Criativas, Abraão Vicente.

Após o estudo do dossier apresentado em março de 2018, na sede da UNESCO, em Paris, pelo Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Abraão Vicente, a mesma considerou que a informação incluída no ficheiro de candidatura da Morna satisfaz todos os critérios exigidos pela Lista Representativa do Património Cultural da Humanidade:

A Morna como prática musical e coreográfica tradicional, com acompanhamento instrumental, que incorpora voz, música, poesia e dança, suportada por textos poéticos que podem ser improvisados, memorialistas ou escritos, cujos temas são o amor, a partida, a emigração, a separação, o reencontro, a saudade, o mar e a terra-mãe.

A Morna como marco social e cultural do arquipélago de Cabo Verde, manifestando a identidade dos habitantes, cuja memória histórica está conectada ao colonialismo e a falta de liberdade. O elemento musical é o resultado do desenvolvimento cultural, conquistada através dos processos étnicos e sociais, ocorridos na área geográfica e reflete o potencial criativo dos seus praticantes.

A aprovação criará também novas oportunidades para a troca de conhecimentos entre gerações e as pessoas das diferentes regiões do arquipélago e da comunidade imigrante e demostrar, ainda, a diversidade cultural da música e da cultura do atlântico.O processo da Morna iniciou-se em 2017 e foi liderada pela ativa participação dos portadores deste elemento, como os músicos e os outros elementos da comunidade.