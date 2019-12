Greta Thunberg é a Personalidade do Ano para a revista Time

A distinção foi anunciada esta quarta-feira.

A Personalidade do Ano de 2019 da Time é a jovem ativista Greta Thunberg, de 16 anos, anunciou, esta quarta-feira, a revista norte-americana.

No artigo sobre a ambientalista sueca, onde a revista revela os motivos para a eleição de Greta Thunberg, os jornalistas Charlotte Alter, Suyin Haynes e Justin Worland começam por descrever a recente viagem da jovem para Portugal, no veleiro ‘La Vagabonde’.

“Greta Thunberg fica em silêncio ao entrar no convés do barco que a levará a navegar o Oceano Atlântico . Lá dentro, há uma caveira de vaca pendurada na parede, um globo desbotado, uma capa de chuva amarela de criança. Cá fora, uma tempestade: a chuva bate no barco, o gelo cobre o convés e o mar bate no navio que levará essa pequena menina, o seu pai e alguns companheiros da Virgínia [EUA] a Portugal. Por um momento, é como se [Greta] Thunberg fosse o olho de um furacão, uma poça de determinação no centro do caos em turbilhão. Aqui, ela fala baixinho. Lá fora, o mundo inteiro parece amplificar sua pequena voz, gritando junto com ela“, lê-se na Time.

Já a meio do artigo, recordam o percurso de Greta. A jovem “começou um movimento global faltando à escola, em agosto de 2018. Passou dias acampada em frente ao Parlamento sueco, com uma placa pintada em letras pretas sobre fundo branco que dizia “Skolstrejk för klimatet”, ou seja, “Greve escolar pelo clima”. Nos 16 meses seguintes, falou com chefes de Estado na ONU, reuniu-se com o Papa, discutiu com o Presidente dos Estados Unidos e inspirou quatro milhões de pessoas unirem-se à greve climática global, a 20 de setembro de 2019, na maior demonstração climática da história da humanidade. A sua imagem foi retratada em murais e fantasias de Halloween e o seu nome está associado a tudo, desde ações de bicicletas a besouros“, descrevem os jornalistas, dando assim as principais razões para a jovem sueca ser nomeada a Personalidade do Ano.

E um pormenor engraçado. A fotografia de Greta, que ilustra este mês a capa da revista TIME, foi tirada em Lisboa, no dia 4 de dezembro.

Na terça-feira, a lista de nomeados deste ano ficou reduzida a cinco. A ela pertenciam Nancy Pelosi (líder da Câmara dos Representantes do Congresso dos Estados Unidos), Donald Trump (Presidente norte-americano), o denunciante anónimo que está na origem do processo de “impeachment” a Trump, a jovem ativista sueca Greta Thunberg e os manifestantes de Hong Kong.

A tradição de anunciar a figura que teve mais impacto no mundo, nos últimos 12 meses, dura há 92 anos. O ano passado, a escolha recaiu sobre “Os Guardiões e a Guerra à Verdade”, um grupo de jornalistas, cujo trabalho os levou à prisão, custando mesmo a vida ao saudita Jamal Khashoggi, crítico do poder em Riade, assassinado no consulado da Arábia Saudita em Istambul.

Por Notícias ao Minuto