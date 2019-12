Sal volta a receber o Nacional de Ténis quatro anos depois

11/12/2019 01:29 - Modificado em 11/12/2019 01:30

A ilha do Sal recebe, de hoje até a próxima segunda-feira, 16 de Dezembro, o Campeonato Nacional de Ténis 2019. A prova, que engloba todos os escalões masculinos e femininos, é organizada pela Federação Cabo-verdiana da modalidade.

Participam as regiões desportivas do Sal, Santo Antão, São Vicente e Santiago/Sul, envolvendo cerca de 40 tenistas. Participam na prova máxima do ténis em Cabo Verde os escalões sub-12, sub-14, sub-16, sub-18 e séniores masculino, feminino e veteranos.

Depois de Santiago Sul acolher a edição de 2018, a ilha do Sal volta a receber a prova máxima a nível de clubes.

Os tenistas Marvin Silva, de São Vicente, que não estará presente, e Nadine de Pina detêm o título nacional de séniores em masculinos e femininos respectivamente, conquistados o ano transacto no Court de Ténis da Cidade da Praia.

A cerimónia de abertura terá lugar esta quarta-feira nas instalações do Polidesportivo África 70.