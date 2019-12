Grupos de dança de São Vicente juntam-se para uma causa social na luta contra a pobreza

11/12/2019 01:21 - Modificado em 11/12/2019 01:22

Sob o lema “Todos unidos por uma causa nobre, luta contra pobreza”, jovens dançarinos de 11 grupos de Hip Hop, Kuduro e Funckie de São Vicente, decidiram juntar-se no dia 25 de Dezembro, numa atividade única que tem como finalidade angariar alimentos não perecíveis a favor dos mais necessitados.

O objetivo, segundo a organização do evento, que é promovida pelos grupos Revolution, Street Breakers, Afro Swag, Anónimos, Dupla Work, Heaven Angels, Eletro Boys, Pilukas , Linki Tok, Pupilos do Kuduro e Lantsutas é realizar a atividade no dia 25 de Dezembro, Dia de Natal, sendo que todos os alimentos arrecadados serão destinados aos lares de crianças e idosos de São Vicente.

Conforme Júnior Alves RV do grupo Revolution, um dos mentores desta iniciativa a par de Walter Lopes RV e Calvin Silva RV, a ideia surgiu após um encontro de todos os grupos de dança da ilha. O mesmo assegura que todos abraçaram imediatamente a ideia de poderem ajudar nesta causa social, acrescentando que a dança em Cabo Verde não é valorizada. “Então porque não valorizar a dança em Cabo Verde como sendo também uma manifestação cultural importante” lança Júnior.

“Muitos julgam-nos por acharem que nós não nos importamos com a situação social que muitas pessoas vivem em São Vicente. Vamos com esta atividade pretendemos provar que temos capacidades para ajudar. Queremos ajudar a combater os problemas sociais de São Vicente e não deixá-los apenas para as instituições” esclarece este jovem.

“Queremos que adiram à nossa causa, ajudando para que este evento possa ser concretizado com sucesso” apela Júnior Alves, avançando no entanto que está ainda por confirmar o local para a realização desta atividade social.

Para este jovem esta ideia veio para ficar e sendo assim os grupos têm em agenda outras atividades do tipo, a serem dadas a conhecer no tempo certo.