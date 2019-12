Obra “Tututa Composições” no Centro Cultural do Mindelo

O lançamento do livro “Tututa Composições”, da SOCA Edições, vai decorre no dia 13 de dezembro, pelas 18H00, nas instalações do Centro Cultural do Mindelo, e contará com a apresentação de Leão Lopes e actuação de Voginha e banda.

Maria de Lourdes Pereira é a autora da recolha, da coordenação e produção da obra. A filha da compositora e pianista Tututa Évora diz que este é um projecto antigo, que tinha desde jovem, em homenagem à mãe, falecida há 5 anos.

Lançada na Praia e no Sal, o livro é composto por 18 composições de Dona Tututa, resultado de recolha diversa e dispersa, que se conseguiu recuperar, traz produções organizadas em letra e cifra, voz e cifra e piano e voz, partituras que poderão ser interpretadas em qualquer instrumento musical.

Epifânia de Freitas Silva Ramos Évora, tratada carinhosamente em Cabo Verde por “Dona Tututa”, nasceu a 06 de Janeiro de 1919, no Mindelo, ilha de São Vicente, cidade onde despontou como grande pianista e foi igualmente professora de piano.

Em Janeiro deste ano celebrou-se o centenário do nascimento desta compositora e pianista cabo-verdiana, autora de algumas das mais importantes composições em Cabo Verde.

Foi autora de temas como “Grito de Dor”, “Sentimento”, “Mãe Tigre” ou “Vida Torturod”. Viveu e faleceu a 26 de Janeiro de 2014, na ilha do Sal.

A “virtuosa e original” pianista foi dada a conhecer ao mundo através de um retrato fílmico sobre a sua vida, do realizador português João Alves da Veiga, descendente de cabo-verdianos.