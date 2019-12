Rua Angola: Árvore cai e atinge dois carros

11/12/2019 00:54 - Modificado em 11/12/2019 00:54

Uma árvore, na rua Angola, atrás da Praça Nova, caiu e atingiu duas viaturas que estavam estacionadas no lado direito da via, no sentido para a Av. Marginal. A queda deu-se por volta das 19,30h. e não atingiu nenhuma pessoa. Os carros foram atingidos apenas pelos galhos da referida árvore, pois o tronco caiu no meio da via impedindo a circulação de carros, o que terá evitado danos maiores. Aparentemente as viaturas aprestavam apenas raspões e pequenas amolgadelas.

Rodrigo Rendall, vereador da CMSV, que passava pelo local, respondeu ao chamado da Polícia e explicou que “A construtora Armando Cunha esta a fazer uma obra neste local e foram feitas escavações no canteiro que vai ser transformado num estacionamento”. Acha que foi a escavação que ao retirar a terra onde a árvore se encontrava que pode ter originado a queda. Com efeito existem outras árvores no mesmo local que tem as raízes à mostra e podem cair também. A PN mandou isolar a via como medida de segurança.