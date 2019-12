Menino terá sido espancado pela mãe por estragar a tv. Acabou por morrer

10/12/2019 23:14 - Modificado em 10/12/2019 23:14

O menino de 20 meses vivia com a família no estado americano do Michigan.

O pequeno Viston Stevenson tinha apenas 20 meses e morreu, este sábado, depois de, alegadamente, ter sido brutalmente espancado pela mãe. Em causa estará o facto de a criança ter danificado a televisão.

Na passada sexta-feira, o menino foi levado para as urgências do Hospital Pediátrico de Detroit, no estado do Michigan, e apresentava uma fratura no crânio, inchaço no cérebro, a clavícula, múltiplas costelas e a pélvis partidas. A criança tinha ainda uma hemorragia interna.

Rhionna Nichols, uma jovem de 20 anos, é a mãe do menino e foi detida por estar acusada de homicídio, de tortura e abuso infantil de primeiro grau. De acordo com o britânico Metro, familiares alegam que foi a mãe que espancou o menino depois de este ter danificado a televisão. Porém, o Departamento de Polícia de Detroit recusou comentar o caso, não confirmando estas informações.

Por Notícias ao Minuto