Projecto Cidade Segura implementado em São Vicente até Outubro de 2020

10/12/2019 14:13 - Modificado em 10/12/2019 14:13

O Ministro da Administração Interna, Paulo Rocha, garantiu hoje que o Projecto Cidade Segura que irá dotar a ilha de São Vicente com 300 câmaras de videovigilância vai estar implementado até Outubro de 2020.

Paulo Rocha fez estas declarações durante a apresentação pública do Projecto Cidade Segura e Número Único de Emergência 112.CV. O governante assegurou ainda que o espaço para instalação dos equipamentos está em construção no terraço do Comando Regional de São Vicente.

De acordo com Paulo Rocha chegou agora a fase da implementação pela qual se trabalhou até a presente data, garantindo que a instalação das câmaras vai ser feita tendo por base o mapeamento da cidade, que de resto já está pronto.

“Estamos a garantir um centro de atendimento de chamadas de emergência para a região norte, correspondendo as ilhas de Barlavento, e a do Sul para Sotavento, conferindo um funcionamento nacional e permanente do número Único de Emergência com capacidade de redundância em caso de incidente em qualquer um dos centros” vincou o Ministro.

Rodrigo Rendall, presidente substituto da Câmara Municipal de São Vicente, por sua vez vincou que o Município e os seus parceiros tudo vão fazer para que a materialização desses projetos possam reforçar a segurança na ilha de São Vicente, com principal enfoque para a requalificação urbana.