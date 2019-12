Navio “Chiquinho BL” pronto para reforçar a frota da CV INTERILHAS com chegada em Janeiro

10/12/2019 13:21 - Modificado em 10/12/2019 13:21

Acabado de construir na Coreia do Sul, o navio “Chiquinho BL”, encontra-se em rota com destino a Cabo Verde, desde do dia 5 de Dezembro.

Com capacidade para 430 passageiros e 50 veículos, o navio irá operar na linha de “maior tráfego” do país (S. Vicente / S. Antão), constituindo assim, segundo a empresa, mais um passo para aproximar as populações e contribuir para a coesão do território e desenvolvimento do país.

Para a Cabo Verde INTERILHAS, trata-se de um marco histórico para o transporte interilhas ao ser o primeiro navio novo, com estas características, que irá permitir uma melhoria importante na qualidade, fiabilidade e segurança do serviço entre aquelas duas ilhas.

“Na procura e seleção deste novo navio a CV INTERILHAS teve o apoio da equipa, recursos técnicos e “knowhow” da Transinsular, uma das mais conceituadas empresas do GRUPO ETE em Cabo Verde, o que reforça e demonstra o rigor, fiabilidade e qualidade na solução escolhida”.

“Este navio cujo nome foi escolhido pelos cabo-verdianos, tem chegada prevista para o mês de Janeiro e integra-se no plano de desenvolvimento da empresa que irá proporcionar maior conforto e segurança aos passageiros, com impacto também importante na qualificação do transporte turístico, aumentando simultaneamente a capacidade de transporte de carga”, destaca a empresa.

Garante ainda que, o balanço feito, recentemente, dos três primeiros meses deactividade da empresa revelaram números encorajadores que demonstram a eficácia do serviço de transporte interIlhas e do desempenho da companhia, uma vez que neste curto período de tempo, foram transportados mais 16% de passageiros do que em igual período do ano anterior.

“Considerando a regularidade e frequência das ligações asseguradas pela CV INTERILHAS desde o início da sua atividade, a empresa/companhia prevê até ao final do ano, realizar mais de 1.500 viagens, e transportar mais de 200.000 passageiros, o que significa um aumento de 25% comparado com igual período do ano passado”.

“A empresa espera ainda transportar mais de 8.000 toneladas de carga geral e 16.000 viaturas”.