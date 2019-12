Ténis: Santo Antão fora do Campeonato Nacional Sal/2019

10/12/2019 00:31 - Modificado em 10/12/2019 00:31

A Associação de Ténis da Ribeira Grande (ATRG) decidiu deixar praticamente todos os atletas fora do Campeonato Nacional 2019, que arranca na quarta-feira, 11 de dezembro, na ilha do Sal, devido a maioria dos jogadores serem estudantes.

Segundo o presidente da associação, António Miranda, os seus atletas estavam mais do que nunca, bem preparados para participar no Nacional 2019, que devia acontecer no passado mês de julho mas, devido a sucessivas alterações na data da sua realização, inclusivo em períodos escolares, provocaram desmotivação dos seus atletas, levando mesmo a maioria destes a desistir dos treinos.

“É preciso repensar o ténis em Cabo Verde. Não podemos ver o campeonato Nacional como um brinde ou prenda de Natal, mas sim o momento em que cada atleta tenta provar as suas valências e capacidades. Realizar o Nacional em período escolar e sabendo que a maioria dos atletas é estudante, é uma decisão ridícula” revela o presidente da ATRG.

Mesmo sabendo que os atletas/estudantes teriam dispensas para participarem nesta prova, António Miranda, salienta que teria impactos negativos no rendimento escolar, porque teriam que fazer os testes antes da viajem o que segundo o mesmo iria claramente reduzir a concentração dos mesmos.

“Foi uma decisão difícil e inédita mas tinha que ser” adianta o presidente desta Associação, concluindo que muitos pais mostraram-se indisponíveis para autorizar os seus filhos a viajar quando os mesmos se encontram em período de avaliações.

O presidente garante que de uma lista composta por 15 elementos, só dois atletas estarão presentes no evento, neste caso os atletas seniores Vitorino Campinha e Samuel Lopes. Ficam de fora os atletas sub-12, sub-14, sub-16 e sub-18.