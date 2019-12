“Outros Bairros” Eunice Silva satisfeita com obras no Alto Bomba

9/12/2019 23:57 - Modificado em 9/12/2019 23:57

A ministra das Infraestruturas, Ordenamento do Território e Habitação, Eunice Silva, em visita a São Vicente, assegurou estar satisfeita com as obras iniciadas no bairro Alto Bomba situado dentro da zona mais populosa da ilha. Eunice Silva garante que Covoada de Bruxa e Fernando Pó são as próximas zonas a receberem o projeto “Outros Bairros”.

Inserido no projeto “Outros Bairros” orçado na sua totalidade 100 mil contos, as obras arrancaram em Novembro deste ano no Alto Bomba, em Monte Sossego. “Esta é uma iniciativa singular e única, que acontece neste momento em Cabo Verde, onde a ideia passa por envolver toda a comunidade na requalificação do seu bairro” sustentou.

A governante garantiu que toda a atividade que o Governo está a desenvolver dentro da zona está tendo a participação da comunidade, que se diz satisfeita, perante tal facto. Para Eunice Silva, o que se pretende no futuro é que Alto Bomba seja uma comunidade integrada, limpa, com algum verde e ainda encostas tratadas.

De salientar que este projeto contempla a drenagem de águas pluviais, eletricidade e água levada à porta da casa dos moradores, ainda muros de contenção e outros serviços. A ideia, segundo a governante, passa por levar esta ideia a zonas como Covada de Bruxa e Fernando Pó, que inclusive já têm os seus projetos feitos e socializados e começam no início do próximo ano.

O Projeto “Outros Bairros” insere-se no Programa de Reabilitação, Reestruturação e Acessibilidades (PRRA), do Governo, que visa intervir nos bairros informais de Cabo Verde, com a missão de “contribuir positivamente para a sua transformação e mudança, através da reabilitação revitalização e acessibilidades”.