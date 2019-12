Mural de Cesária Évora vira atração turística

9/12/2019 23:42 - Modificado em 9/12/2019 23:42

O mural feito pelo artista português Vhils, numa parede de 10 metros de altura, homenageando a Diva, Cesária Évora, tornou-se uma atração da cidade do Mindelo, despertando muita curiosidade..

O projeto colocado em prática durante três dias e feito com berbequim, num desenho em baixo relevo retrata o rosto da cantora cabo-verdiana e voz maior da morna, o que tem cativado muitos olhares de quem passa pelo local.

“Ficou muito bonito. Gosto muito de ficar um pouco a contemplar a imagem, porque ficou perfeita” conta Samira Pinto, acrescentando que sempre que passa pelo local vislumbra muitos turistas que aproveitam para registar nas suas câmaras este memorável desenho.

Por sua vez, Carlos Gomes que é natural do Sal e de passagem por São Vicente, revelou que ao passar pelo local não conseguiu resistir e tirar uma foto para mostrar aos amigos e familiares. “Falamos da nossa Diva. Ela que nos deu a conhecer ao mundo através da morna. Este será certamente o mote que dará sorte para que a morna seja elevada a Património Imaterial da Humanidade. Não poderia ter sido feita numa melhor altura” vincou.

Como pôde constatar o NN no local, os muitos turistas que por estes dias visitam a ilha do Monte Cara aproveitam para tirar uma foto do mural que tem despertado muita curiosidade, isto numa semana que a morna deverá ser elevada a Património Cultural e Imaterial da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO).

Cesária Évora nasceu no Mindelo, em 27 de agosto de 1941, cidade onde também morreu, em 17 de dezembro de 2011, sendo considerada, com as suas mornas, a cantora de maior reconhecimento internacional em Cabo Verde.