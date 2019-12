São Vicente: Paulo Rocha apresenta alargamento da central do número de emergência 112

9/12/2019 23:28 - Modificado em 9/12/2019 23:28

O Ministro da Administração Interna, Paulo Rocha, procederá esta terça-feira, 10, a apresentação do projeto de alargamento da central do número de emergência 112 para reforçar o sistema nacional, num investimento que ronda os 66 milhões de escudos.

O Projeto 112.CV lançado em 2009 para operacionalizar num único número de emergência a coordenação de meios das forças de segurança pública e de serviço de proteção civil, que até então vigora apenas na cidade da Praia, será agora alargado a São Vicente, passando Cabo Verde a estar dotado de duas centrais (Norte e Sul).

Com a central em São Vicente, a ilha estará capacitada para receber e despachar todas chamadas de emergência a nível da região norte do país, quer sejam direcionadas para as forças de segurança, para a proteção civil, para os bombeiros ou para os serviços de emergência médica pré-hospitalar e, consoante a aérea geográfica mobilizar os meios de resposta.

Este investimento, segundo o Ministério da Administração Interna, surge em paralelo com a segunda fase do projeto Cidade Segura, financiada pelo Governo Chinês, onde São Vicente irá receber 300 câmaras de videovigilância, que serão operadas exclusivamente por agentes da Polícia Nacional.

O ato oficial da apresentação pública dos Projetos Cidade Segura e 122.CV (Número Único de Emergência) no Mindelo, será feito pelo Ministro da Administração Interna, Paulo Rocha.