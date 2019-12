São Vicente: PJ detém três indivíduos na posse de produtos estupefacientes

9/12/2019 14:52 - Modificado em 9/12/2019 14:52

A Polícia Judiciária de São Vicente deteve, na sexta-feira, 06, em flagrante delito, três indivíduos, dois do sexo masculino e um do sexo feminino, com idades compreendidas entre os 16 e 18 anos, residentes em Madeiralzinho e Cruz João Évora, na posse de produtos estupefacientes, para consumo pessoal.

Conforme a PJ os detidos foram presentes, no sábado, 07, às autoridades judiciárias competentes, tendo o Ministério Público promovido o julgamento dos mesmos em processo especial sumário.

A Polícia Judiciária, acrescenta ainda que deteve, no domingo, 08, em flagrante delito, no bairro de Preguiça-Sal, três indivíduos do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 20 e 21 anos, por tráfico de estupefacientes de menor gravidade, desobediência e resistência à autoridade, tendo sido encontrados na posse de doses individuais de estupefacientes, na sequência de revistas pessoais a que foram submetidos.

Os detidos foram presentes, esta segunda-feira, 09, às autoridades judiciárias competentes, para efeitos de legalização das detenções, tendo o Ministério Público promovido o julgamento dos mesmos em processo especial sumário.