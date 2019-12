Dodô marca e impede derrota do Hamrun no campeonato de Malta

9/12/2019 14:21 - Modificado em 9/12/2019 14:21

O avançado cabo-verdiano Dodô, de 28 anos, que milita no Hamrun Spartans, do campeonato principal de Malta, marcou neste fim-de-semana o golo que evitou a derrota da sua equipa no terreno do Balzan Youths FC.

Natural de São Vicente, Dodô, primeiro cabo-verdiano a jogar nesta liga europeia, fez o segundo golo no campeonato, no empate a uma bola fora de portas com o Balzan Youths FC, a contar para a 12ª jornada da BOV Premier League.

Com este empate o Hamrun permanece no 6° lugar agora com 18 pontos, a sete da liderança e com mais três pontos que o Balzan Youths FC, que é o 7° classificado com 15 pontos conquistados.

Dodô de 28 anos, conhecido por ser um exímio finalizador, formado no Batuque FC, estreia-se agora como profissional, depois de ter jogado vários anos no Afro Napoli United e Procida, equipas semi-profissionais italianas, onde conquistou vários prémios de melhor jogador e melhor marcador.

No próximo domingo o Hamrun recebe o actual campeão, Valletta FC (actual 4° classificado), partida a contar para a 13ª jornada do campeonato.